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Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye Karagümrük'te

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski oyuncusu Badou yeniden 'de... Süper Lig ekiplerinden , Badou Ndiaye'yi 'den kiraladı.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Ndiaye'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Ndiaye için Stoke City'ye kiralama bedeli ödemeyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun ismi sezon öncesi Beşiktaş ile anılıyordu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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