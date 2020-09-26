Beşiktaş Vincent Aoubakar transferini resmen açıkladı!
Son dakika haberine göre; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yeni golcüsü Vincent Aoubakar'ın transferini resmen açıkladı.
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Beşiktaş yeni golcüsü Vincent Aoubakar'ın transferini resmen açıkladı.
Siyah Beyazlı ekip 'Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!' başlıklı bir videoyla transferi duyurdu.
🦅 Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar! pic.twitter.com/hStshjmKyQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020
Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.