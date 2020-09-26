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Beşiktaş Vincent Aoubakar transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne veda eden , yeni golcüsü 'ın transferini resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Beşiktaş Vincent Aoubakar transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş yeni golcüsü Vincent Aoubakar'ın transferini resmen açıkladı.

Siyah Beyazlı ekip 'Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!' başlıklı bir videoyla transferi duyurdu.

Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

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