Beşiktaş Vincent Aoubakar transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş yeni golcüsü Vincent Aoubakar'ın transferini resmen açıkladı.

Siyah Beyazlı ekip 'Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!' başlıklı bir videoyla transferi duyurdu.

🦅 Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar! pic.twitter.com/hStshjmKyQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020

Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.