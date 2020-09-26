HEM HÜCUM HEM DE SAVUNMADA ETKİLİ

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 5 SEZONDUR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.