Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS FB derbisi hangi kanalda?
Yeni sezona galibiyet ile başlayan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Son dönemde derbide kazanmakta güçlük çeken Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig'in 3. haftası dev derbiye sahne olacak. Ligin ilk iki haftası aldığı galibiyetlerle güzel performans sergileyen Galatasaray, derbide sarı-lacivertli takımı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine yenilmiyor. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia).
EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.
Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak.
Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
HEM HÜCUM HEM DE SAVUNMADA ETKİLİ
Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu.
Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.
Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi.
Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA 5 SEZONDUR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.
Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.
SAMATTA, EROL BULUT'UN KARARINA BAĞLI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak.
Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.