Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Canlı anlatım
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçla devam ediyor. Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga
ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed