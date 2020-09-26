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Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Canlı anlatım

'in 3. haftasında heyecan ile arasında oynanan maçla devam ediyor. Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Canlı anlatım

KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

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