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Galatasaray'ın eski yıldızı Frank de Boer Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracak

Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü de oldu. Ronald Koeman'ın 'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020
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Galatasaray'ın eski yıldızı Frank de Boer Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracak

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De Boer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

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