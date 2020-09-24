Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, siyah beyazlılar için yeniden İstanbul'a geldi. Porto ile yollarını ayırdıktan sonra İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'a imza atacak.
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Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
'BIRAKMAM SENİ'
Kamerunlu futbolcu, "Bırakmam Seni" yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı.
Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.