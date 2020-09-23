Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Derbi pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Karşılaşma programları şöyle: