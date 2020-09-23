23 Eylül 2020, Çarşamba
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Son dakika haberi... 'in 3. haftasında ile arasında yapılacak derbiyi hakem yönetecek. Derbi pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise olacak.

2020-2021 Sezonu 3. Hafta karşılaşmaları ve 1. Lig 3. Hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Eylül'de, Misli.com 2. Lig 2. Hafta karşılaşmaları ve Misli.com 3. Lig 2. Hafta karşılaşmaları ise 25 ve 26 Eylül'de oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle:

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