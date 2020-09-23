Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

2020-2021 Sezonu Süper Lig 3. Hafta karşılaşmaları ve TFF 1. Lig 3. Hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Eylül'de, Misli.com 2. Lig 2. Hafta karşılaşmaları ve Misli.com 3. Lig 2. Hafta karşılaşmaları ise 25 ve 26 Eylül'de oynanacak.