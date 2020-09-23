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Luis Suarez Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti!

İspanyol devi 'nın Şampiyonlar Ligi'nde 'e 8-2 mağlup olmasının ardından çarşı pazar karışmış ve 'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından de takımdan ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Luis Suarez Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti!

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Katalan devine veda etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Son kez kulübe gelen Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına boğuldu.

Luis Suarez Barcelonaya gözyaşları içinde veda etti! LUİS SUAREZ BARCELONA'YA GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİ!

YENİ ADRESİ ATLETİCO MADRİD
33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyor.

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