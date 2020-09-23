Luis Suarez Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti!
İspanyol devi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olmasının ardından çarşı pazar karışmış ve Messi'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez de takımdan ayrıldı.
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
YENİ ADRESİ ATLETİCO MADRİD
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Katalan devine veda etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Son kez kulübe gelen Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına boğuldu.
YENİ ADRESİ ATLETİCO MADRİD
33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyor.