Manchester City'e veda eden Aleix Garcia Galatasaray'a doğru!
Galatasaray transfer haberleri... İngiliz ekibi Stoke City'den Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray, orta sahasını daha da güçlü kılmak istiyor. Sarı Kırmızılıların sıradaki hedefi Premier Lig devi Manchester City'den ayrılan Aleix Garcia. İşte transfere ilişkin detaylar...
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler tamamen orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.
O bölgeyi Etebo ile güçlendiren ve kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımda sürpriz bir isim gündeme geldi.
ALEIX GARCIA ÖNERİSİ!
İngiliz ve Rumen basınında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi.
Oyuncunun peşinde Romanya'dan Dinamo Bükreş'in de olduğu ve Galatasaray'dan gelecek cevaba göre son durumun netleşeceği vurgulandı.
"GALATASARAY'I BEKLİYORUM"
Manchester City'den ayrılan 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, Dinamo Bükreş'in yaptığı teklife "Galatasaray'ı bekliyorum" yanıtını verdi.
İspanyol futbolcunun, vergiler düştüğünde aylık 35 bin euro maaş istediği ve Dinamo Bükreş'in ise bu bedeli vermeye yanaşmadığı da kaydedildi.
Kariyerine Villarreal altyapısında başlayan İspanyol futbolcu, 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer oldu.
İngiliz ekibinden kiralık olarak Girona ve Mouscron dönemleri yaşayan İspanyol futbolcu, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldı.
İspanya'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Aleix Garcia, kariyeri boyunca 121 maça çıktı ve 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol, 3 asist yaptı, performansıyla göz doldurmayı başardı.