Beşiktaş Rio Ave'ye yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi evinde ağırladı. 90 dakikasının ardından uzatmalara giden maçta bir kez daha 1-1'lik eşitlik bozulmadı ve mücadele penaltılara gitti. Rakibine penaltı atışlarında kaybeden Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.
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Evinde Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırlayan Beşiktaş, 15. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. 85. dakikada Bruno Moreira'nın golüne engel olamayan Beşiktaş, penaltı atışlarında Avrupa'ya veda etti.
Beşiktaş, penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş: Utku, Necip, Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Adem Ljajic, Boyd, Güven Yalçın
Rio Ave: Kieszek, Pinto, Santos, Borevkovic, Reis, Augusto, Tarantini, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira