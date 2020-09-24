Galatasaray - Hajduk Split | UEFA Avrupa Ligi CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk ediyor. Sarı Kırmızılılarda tek hedef zayıf rakibini mağlup ederek tur atlamak. Galatasaray-Hajduk Split mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek Hajduk Split ile eşleşen Galatasaray, zayıf rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
FATİH TERİM: BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'ne önem verdiğini belirterek, "Ben Avrupa ya da dünyada yapılacak her maça büyük önem veriyorum. Şimdi bizim için en önemli maç yarınki (bugünkü) maçtır. Perşembe ve pazar günü oynayan bazı arkadaşlarımızın daha iyi randıman verebilmeleri için dinlenmeleri gerekiyor. Bunun hesabı içerisindeyim. Yoksa çıkaracağım takım ne Medipol Başakşehir ne Neftçi ne de Gaziantep FK maçındaki takım olacak. Bunu doğru orantılamamız lazım. Maçı çok önemsiyorum, daha diri ve hesaplamalarda aynı iş gücü düşmesi planlanan bir kadro da çıkabilir. Açıkçası burayı geçip, sonra dışarıda oynayacağımız diğer eleme maçında grupları arayacağız" diye konuştu..