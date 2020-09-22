Trabzonspor'dan KAP'a Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor'da kalıp gideceği yılan hikayesine dönen golcü futbolcu Alexander Sörloth ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo mavili kulüp yıldız futbolcuyla ilgili KAP'a bir açıklama yaptı.

Açıklamanın ayrıntılarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Sörloth'un transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1- Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000. EURO ödenecektir.

2- Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000. EURO bonus ödenecektir.

3- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20'si kulübümüze ödenecektir.

4- Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.



Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.