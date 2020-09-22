22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan KAP'a Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor'dan KAP'a Alexander Sörloth açıklaması

Son dakika haberleri... , 'un transferi konusunda RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Yaşana sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı. Sel, bordo mavili kulübün Sörloth'un yerine düşündüğü alternatif isimlerini de duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Trabzonspor'dan KAP'a Alexander Sörloth açıklaması

, Alexander Sörloth'un transferi konusunda RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte bordo mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Trabzonspor'da kalıp gideceği yılan hikayesine dönen golcü futbolcu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo mavili kulüp yıldız futbolcuyla ilgili 'a bir açıklama yaptı.

Açıklamanın ayrıntılarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı.

Trabzonspor'dan KAP'a Alexander Sörloth açıklaması | A Spor muhabiri detayları canlı yayında aktardı A SPOR MUHABİRİ DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Sörloth'un transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1- Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000. EURO ödenecektir.
2- Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000. EURO bonus ödenecektir.
3- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20'si kulübümüze ödenecektir.
4- Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA