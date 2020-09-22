Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibi karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım 2. ön eleme turunda Azerbayca'ın Neftçi Bakü takımını 3-1 mağlup etmişti. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? GS UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Hajduk Split arasında oynanacak karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.