Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? GS UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Süper Lig'de iki haftada da galibiyet alarak başarılı performans sergileyen Galatasaray'da Hajduk Split maçı hazırlıkları devam ediyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? GS UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevaplar...
Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibi karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım 2. ön eleme turunda Azerbayca'ın Neftçi Bakü takımını 3-1 mağlup etmişti. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? GS UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Hajduk Split arasında oynanacak karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY TURU GEÇERSE...
Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak.
AVRUPA KUPALARINDAKİ 100. GALİBİYET
Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.
DEPLASMANDA 20 MAÇ SONRA KAZANDI
Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.
DEPLASMANDA 8 MAÇ ARADAN SONDA GOL ATTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 8 maç aradan sonra skor üretti.
Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.