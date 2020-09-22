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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Vakıfbank voleybol takımında 8 isimde yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Vakıfbank voleybol takımında 8 isimde yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son dakika ... VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Vakıfbank voleybol takımında 8 isimde yeni tip koronavirüs tespit edildi

VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Vakıfbank Spor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada: "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde 6 sporcumuzun ve 2 teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı 9'a yükselmiştir." denildi.

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