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Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ze Luis için Porto ve oyuncuyla anlaşma tamam

Son dakika haberleri... Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olmasıyla birlikte forvet arayışlarını hızlandıran , golcü oyuncu için kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ze Luis için Porto ve oyuncuyla anlaşma tamam

Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ve oyuncu ile prensip anlaşma sağladı.

Vedat Muriqi'ya Lazio'ya satan ve forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Ze Luis transferinde ufak pürüzler kaldı ve son detaylar konuşuluyor.

29 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservisle kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, bu hafta Ze Luis'i Türkiye'ye getirecek.

Geçen sezon başında 10 milyon 750 bin avro bedelle Porto'ya transfer olan Ze Luis, Portekiz temsilcisinde beklentileri karşılayamamıştı.

Ze Luis kimdir? Ze Luis kariyeri ve golleri

Yeşil Burun Adalı golcü futbolcu Ze Luis, kariyeri boyunca Gil Vicente, Braga, Videoton ve Spartak Moskova formaları giydi.

29 yaşındaki oyuncu bugüne kadar kulüpler kariyerinde 278 maçta 95 gol attı ve 36 asist yaptı.

Kaynak: Haber7

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