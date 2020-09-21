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Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Barcelona'dan ayrılması beklenen Diego Costa ile ilgilendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 18:51
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Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde

Transfer sezonunda birçok oyuncuya imza attıran Fenerbahçe, takımdan ayrılan Muriç'in yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. Sarı lacivertliler, Suarez için Diego Costa'dan vazgeçen Atletico Madrid ile anlaşmanın planlarını yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde

Atletico Madrid, uzun zamandır süren Luis Suarez hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde. Madrid ekibi, Barcelona'dan ayrılması kesinleşen Suarez'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde

Oyuncunun Juventus'a transferinin yatması sonrası Atletico Madrid için bir ümit doğmuş durumda.

Mundo Deportivo'nun haberine göre nitekim Atletico Madrid'in, Luis Suarez ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde

Suarez tarafında tek engelin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala kendisiyle yollarını ayırmak isteyen Barcelona'dan kalan ücretini de almayı talep etmesi olarak gösteriliyor.

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Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde

Atletico Madrid tarafında ise transfere hazırlık kapsamında en önemli noktanın Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak olduğu aktarılmakta.