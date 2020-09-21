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21 Eylül 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde
Fenerbahçe yılın transferi için Diego Costa'nın peşinde
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Barcelona'dan ayrılması beklenen Diego Costa ile ilgilendiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 18:51