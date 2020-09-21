Fenerbahçe ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'e 2-1'lik Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hatayspor maçından 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.

İLK YARIDA POZİSYON KISIRLIĞI

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Hatayspor karşısında mücadele hızlı başladı. Rakip kalede gol arayan ev sahibi sarı lacivertliler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında ender ataklar geliştiren Hatayspor'un pozisyonları da gol için yetersiz kaldı.

Rakipler devre arasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

KIRMIZI KART VAR GOL YOK

Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Ozan Tufan'ın yerine Sosa oyuna girerken, Thiam'ın yerine de sinan gümüş oyuna dahil oldu.

Maçın ikinci yarısında da Fenerbahçe bazı ataklar geliştirse de, direkleri geçemedi.

Fenerbahçe'nin ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda önce 73. dakikada Rúben Ribeiro ardından 81. dakikada Sackey kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler, kalan dakikaları eksik oynayan Hatayspor karşısında 1 puana razı oldu.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU