Garry Rodrigues Olympiakos yolunda
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'ten istediği verimi alamadı. Yeni transfer hamlelerinin peşinde olan Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in ayrılığı için Yunan ekibi Olympiakos'la anlaştı.
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13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Vedat Muriqi ve Jailson dahil olmak üzere birçok yıldız ismi gönderen sarı-lacivertliler, yeni bir ayrılığa hazırlanıyor.
YUNANİSTAN YOLCUSU
Geçtiğimiz sezon Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'ten beklenen verimi alamayan Sarı Kanarya, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için Olympiakos'la görüşmelere başlamıştı.
TRT Spor'un haberine göre; Uzun süredir müzakereli sürdüren iki ekip, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
Garry Rodrigues'in kararını vermesinin ardından imzalar atılacak.