22 Eylül 2020, Salı
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Garry Rodrigues Olympiakos yolunda

geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı 'ten istediği verimi alamadı. Yeni transfer hamlelerinin peşinde olan Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in ayrılığı için Yunan ekibi 'la anlaştı.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Garry Rodrigues Olympiakos yolunda

13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Vedat Muriqi ve Jailson dahil olmak üzere birçok yıldız ismi gönderen sarı-lacivertliler, yeni bir ayrılığa hazırlanıyor.

YUNANİSTAN YOLCUSU

Geçtiğimiz sezon Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'ten beklenen verimi alamayan Sarı Kanarya, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için Olympiakos'la görüşmelere başlamıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Uzun süredir müzakereli sürdüren iki ekip, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Garry Rodrigues'in kararını vermesinin ardından imzalar atılacak.

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