Garry Rodrigues Olympiakos yolunda

13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Vedat Muriqi ve Jailson dahil olmak üzere birçok yıldız ismi gönderen sarı-lacivertliler, yeni bir ayrılığa hazırlanıyor.

YUNANİSTAN YOLCUSU

Geçtiğimiz sezon Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'ten beklenen verimi alamayan Sarı Kanarya, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için Olympiakos'la görüşmelere başlamıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Uzun süredir müzakereli sürdüren iki ekip, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Garry Rodrigues'in kararını vermesinin ardından imzalar atılacak.