Başakşehir - Galatasaray CANLI ANLATIM
Süper Lig'in ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.
Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.
Aslan, bu akşam da sahadan üç puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor. G.Saray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı.
Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba
Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM
AKBABA SAKAT, ETEBO BELİRSİZ
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.