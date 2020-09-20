Son dakika: Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık!
Galatasaray Süper Lig'in 2. maçında son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Önümzdeki hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı kırmızılıların yıldız ismi maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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Galatasaray'ın Başakşehir'le karşılaştığı mücadelede Saracchi sakatlandı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sırasında bacağını tutarak yere yatan Saracchi oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun yerine ise Linnes dahil oldu.
Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık sarı-kırmızılı cephede korku yarattı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında ezeliki rakibi Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak.