20 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık!

Son dakika: Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık!

'in 2. maçında son şampiyon ile karşı karşıya geldi. Önümzdeki hafta ezeli rakibi ile karşılaşacak olan sarı kırmızılıların yıldız ismi maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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Son dakika: Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık!

Galatasaray'ın Başakşehir'le karşılaştığı mücadelede Saracchi sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sırasında bacağını tutarak yere yatan Saracchi oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun yerine ise Linnes dahil oldu.

Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık sarı-kırmızılı cephede korku yarattı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında ezeliki rakibi Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

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