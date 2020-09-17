CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. CBC Sport frekansı, evinde uydu alıcısı bulunan Galatasaray taraftarlarının sorguladığı konulardan birisi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 19:00'da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Peki, CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500