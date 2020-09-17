Trabzonspor'un Chelsea'den transfer ettiği Lewis Baker İstanbul'a geldi
Trabzonspor'dan Benik Tunani Afobe''dan sonra bir transfer haberi daha geldi. Bordo mavili ekibin Chelsea'den kadrosuna kattığı Lewis Baker İstanbul'a geldi. Baker, son olarak Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta kiralık forma giymişti.
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LEWIS BAKER KİMDİR?
Bordo mavililer, Benik Afobe'nin ardından bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız futbolcu Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi.
Öte yandan yıldız oyuncunun İstanbul'dan aktarmalı bir şekilde Trabzon'a gideceği ifade edildi.
LEWIS BAKER KİMDİR?
25 Nisan 1995 tarihinde İngiltere'nin Luton şehrinde dünyaya gelen Baker, orta sahada forma giyiyor.
Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Lewis baker, daha sonra MK Dons, Vitesse, Leeds United, Reading ve Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.