16 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Galatasaray Azerbaycan'a ulaştı | Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman?

Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda temsilcisi ile karşılayacak olan , maçın oynanacağı Bakü'ye ulaştı.

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Son dakika: Galatasaray Azerbaycan'a ulaştı | Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman?

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla yerel saatle 14.40'ta (TSİ 13.40) Bakü'ye varan sarı-kırmızılı ekip, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otobüse binerek kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Karşılaşma öncesi son antrenman, müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 17.30) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Teknik direktör 'in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı içerisinde bulunan Medya Merkezi'nde yerel saatle 18.00'de (TSİ 17.00) başlayacak. Galatasaray ile Neftçi Bakü, yarın (17 Eylül Perşembe) TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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