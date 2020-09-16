16 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Süper Lig ekibi Antalyaspor'da 2 yeni transfer

Son dakika haberleri... Fraport TAV , sol bek oyuncusu ve kaleci ’ı kadrosuna dahil etti.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: Süper Lig ekibi Antalyaspor'da 2 yeni transfer

, Ankaraspor'da forma giyen 1999 doğumlu genç sol bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrolünden geçen Ali Eren İyican takımla birlikte antrenmanlara bu akşamdan itibaren başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor günün ikinci transferini de kaleci mevki için gerçekleştirdi. altyapısından yetişen 2000 doğumlu , artık Antalyaspor forması giyecek.

Sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık sözleşme imzalayan genç kaleci de takımla birlikte bu akşam yapılacak antrenmana katılacak.

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