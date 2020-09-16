16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... , resmi internet sitesinden yapılan koronavirüs test sonuçları hakkında açıklama yaptı. Beşiktaş, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA