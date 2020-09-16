Son dakika: Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.



Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.