Son dakika: Beşiktaş'ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Beşiktaş, resmi internet sitesinden yapılan koronavirüs test sonuçları hakkında açıklama yaptı. Beşiktaş, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.
Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.