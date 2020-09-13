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Galatasaray'da yeni transfer Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı | İşte kadroya giremeyen 6 isim

'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Nefrtçi Bakü ile oynacağı maçın kadrosunda 6 isim yer almadı. O isimler arasında yeni transferinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. İşte sarı kırmızılıların Avrupa Ligi kadrosunun dışında kalan o futbolcuları...

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Galatasaray'da yeni transfer Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı | İşte kadroya giremeyen 6 isim

'ın kadrosunda Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Sarı kırmızılıların bu sezon Çaykur Rizespor'dan ettiği yeni transferi Oğulcan Çağlayan'da kadroda yer almadı.

İŞTE GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ KADROSU;

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, , Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

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