BB Erzurumspor Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun heyecanı Ankara'daki Ankaragücü-BB Erzurumspor maçı ile devam etti. Hakem Burak Şener'in düdük çaldığı Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında ilk gol ev sahibinden geledi ancak maçı kazanan BB Erzurumspor oldu. 2-1

ERZURUMSPOR'DAN 3 PUANLIK GERİ DÖNÜŞ

Ev Sahibi Ankaragücü 61. dakikada Bolingi ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Pes etmeyerek ataklarını sıklaştıran BB Erzurumspor, 75 ve 79. dakikada Oltan Karakullukçu'nun golleriyle 3 puanı kaptı. 2-1

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ...

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.