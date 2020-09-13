BB Erzurumspor Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Cuma akşamı yeniden başlayan Süper Lig'in ilk haftanın Ankaragücü ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğünü koruyamaçta 3 puana uzanan BB Erzurumspor oldu. 2-1
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonun heyecanı Ankara'daki Ankaragücü-BB Erzurumspor maçı ile devam etti. Hakem Burak Şener'in düdük çaldığı Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında ilk gol ev sahibinden geledi ancak maçı kazanan BB Erzurumspor oldu. 2-1
ERZURUMSPOR'DAN 3 PUANLIK GERİ DÖNÜŞ
Ev Sahibi Ankaragücü 61. dakikada Bolingi ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Pes etmeyerek ataklarını sıklaştıran BB Erzurumspor, 75 ve 79. dakikada Oltan Karakullukçu'nun golleriyle 3 puanı kaptı. 2-1
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ...
Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.