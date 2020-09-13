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Fenerbahçe yeni transferi KAP'a bildirdi | Marcel Tisserand İstanbul'a geliyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlaya ve art arda yaptığı transferle ses getiren yeni bir transferini daha 'a bildirdi. SArı lacivertli ekip 27 yaşındaki savunma oyuncusu  ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Fenerbahçe yeni transferi KAP'a bildirdi | Marcel Tisserand İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Deneyimli savunmacı bu akşam İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir."

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