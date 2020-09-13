Fenerbahçe yeni transferi KAP'a bildirdi | Marcel Tisserand İstanbul'a geliyor
Sezona şampiyonluk parolası ile başlaya ve art arda yaptığı transferle ses getiren Fenerbahçe yeni bir transferini daha KAP'a bildirdi. SArı lacivertli ekip 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Deneyimli savunmacı bu akşam İstanbul'a gelecek.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir."