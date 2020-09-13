Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı: Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oluyor. Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından bir santrafor ararken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bu ismi duyurdu.

Dilmen, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi." dedi.

Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletmişti.

Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetmişti.