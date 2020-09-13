13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı: Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı: Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi

uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını devam ettiriyor. Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic için açıklamalarda bulunan , transferi duyurdu. Dilmen, 'ın Kalinic için ''alıyoruz'' dediğini aktardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı: Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oluyor. Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından bir santrafor ararken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bu ismi duyurdu.

Dilmen, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi." dedi.

Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletmişti.

Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçından futbolcularına Trabzonspor maçı öncesi flaş mesaj KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN SERGEN YALÇIN'DAN FUTBOLCULARINA TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FLAŞ MESAJ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA