Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup Trabzonspor mücadelesinde sakatlandı
Son dakika haberi... Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, siyah beyazlıların yıldızı Oğuzhan Özyakup sakatlandı ve 2. yarıda yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor ve Beşiktaş, ligin açılış haftasında Akyazı'da kozlarını paylaşırken, siyah beyazlılara kötü haber geldi.
İlk yarının sona ermesiyle beraber soyunma odasına giden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sürprizi yaşandı.
Sakatlığından dolayı 2. yarıya devam edemeyen Oğuzhan, yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.