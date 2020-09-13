13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup Trabzonspor mücadelesinde sakatlandı

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup Trabzonspor mücadelesinde sakatlandı

Son dakika haberi... 'in açılış haftasında ve  karşı karşıya gelirken, siyah beyazlıların yıldızı  sakatlandı ve 2. yarıda yerini 'e bıraktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup Trabzonspor mücadelesinde sakatlandı

Trabzonspor ve Beşiktaş, ligin açılış haftasında Akyazı'da kozlarını paylaşırken, siyah beyazlılara kötü haber geldi.

İlk yarının sona ermesiyle beraber soyunma odasına giden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sürprizi yaşandı.

Sakatlığından dolayı 2. yarıya devam edemeyen Oğuzhan, yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA