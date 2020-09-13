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Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'dan futbolcularına Trabzonspor maçı öncesi flaş mesaj

Kooronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon altında olan Beşiktaş Teknik Direktörü , bu akşam oynanacak olan derbisinde takımın başında olamayacak. Yalçın, futbolcularıyla derbi öncesi üzerinden görüntülü olarak görüştü ve mesajını iletti. İşte Sergen Yalçın'ın takımına verdiği o mesajın detayları...

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'dan futbolcularına Trabzonspor maçı öncesi flaş mesaj

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak , oyuncularıyla üzerinden görüştü, başarılar diledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, 'in ilk haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta olan futbolcularıyla internet ortamında görüşme gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'dan futbolcularına Trabzonspor maçı öncesi flaş mesaj SERGEN YALÇIN'DAN FUTBOLCULARINA DERBİ ÖNCESİ FLAŞ MESAJ

Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar diledi, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.

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