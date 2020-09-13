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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Son dakika haberi... 'da 'un takımdaki geleceği büyük merak konusu. Bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı , Sörloth'un transferi için Leipzig ve Tottenham ile görüştüklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve yeni sezona zirve umutlarıyla başlayacak olan Trabzonspor'da ligin ilk maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Transfer dönemi başında Novak ve Sosa gibi iki yıldızını Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına'da, Beşiktaş maçına saatler kala Alexander Sörloth krizi patlak verdi. İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, Türkiye'ye dönmedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,Fanatik'ten Safa Can Konuksever'e konuştu. Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz." ifadelerini kullandı.

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