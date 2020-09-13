Antalyaspor - Gençlerbirliği (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika oynanıyor. Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanıyor.
ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Hakan, Doğukan, Ribeiro, Amilton, Bünyamin, Jahovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Berat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu