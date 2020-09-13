13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Antalyaspor - Gençlerbirliği (CANLI ANLATIM)

Antalyaspor - Gençlerbirliği (CANLI ANLATIM)

'in ilk haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. maçının canlı anlatımını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Antalyaspor - Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika oynanıyor. Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanıyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Hakan, Doğukan, Ribeiro, Amilton, Bünyamin, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Berat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA