Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020-2021 yılı futbol sezonunda Süper Lig'in ilk derbisi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Sayılı dakikalar sonra başlayacak derbiyi hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Takımların muhtemel 11'leri açıklandı. Canlı yayın takip etmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Maçı canlı yayında takip etmek isteyenler araştırma yapıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlı takım, bu akşam saat 20.00'de rakibine konuk olacak. Medical Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlı takım, bu akşam saat 20.00'de rakibine konuk olacak. Medical Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-20201 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak.
Geçen sezon başında transfer edilen ve söz konusu dönemi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Ajdin Hasic de oynaması halinde Beşiktaş ile ilk maça çıkmanın heyecanını yaşayacak.
Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda rakibiyle deplasmanda yaptığı maçta 4-1 mağlup olurken, evindeki karşılaşmadan ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN SAKAT VE EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edilmişti.
Sakatlığı geçen Cyle Larin ise takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Trabzonspor karşısında görev alması beklenmiyor.
İspanyol futbolcu, lisansının çıkmaması nedeniyle zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.