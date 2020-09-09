PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor kulüpleri 'Hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor kulüpleri 'Hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor'un oynadığı hazırlık maçlarında, "Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.