Fenerbahçe Garry Rodrigues'in yerine aradığı oyuncuyu buldu

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Garry Rodrigues Olympiakos'a transfer olmak için görüşmelerde bulunurken, sarı-lacivertliler de kanat arayışını sürdürüyor.

Kanarya'nın bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından ise konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.

F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU

Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.

Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumu Yunan ekibiyle görüşüldü. Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı.