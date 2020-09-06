Fenerbahçe Garry Rodrigues'in yerine aradığı oyuncuyu buldu
Fenerbahçe'de transfer rüzgarı hız kesmiyor. Sarı lacivertli yönetim, gözden düşen Garry Rodrigues'in yerine aradığı oyuncuyu buldu. Yunan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe Dimitrios Limnios'un peşinde.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU
Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Garry Rodrigues Olympiakos'a transfer olmak için görüşmelerde bulunurken, sarı-lacivertliler de kanat arayışını sürdürüyor.
Kanarya'nın bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından ise konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.
F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU
Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.
Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumu Yunan ekibiyle görüşüldü. Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı.