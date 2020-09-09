Kayserispor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Kovid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.