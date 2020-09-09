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Son dakika: Galatasaray golcü futbolcu ile yollarını ayırdı | İşte Adem Büyük'ün yeni takımı...

Son dakika transfer haberi...   ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki golcü futbolcunun ekiplerinden ile anlaştığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Galatasaray golcü futbolcu ile yollarını ayırdı | İşte Adem Büyük'ün yeni takımı...

Galatasaray Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

33 yaşındaki futbolcunun gün içinde Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor.

ADEM BÜYÜK BU SEZON 11 GOL 1 ASİST YAPTI

Sarı kırmızılı formayla 34 resmi maçta görev alan Adem Büyük, rakip fileleri 11 kez sarsarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: TRT Spor

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