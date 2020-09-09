Son dakika: Galatasaray golcü futbolcu ile yollarını ayırdı | İşte Adem Büyük'ün yeni takımı...
Son dakika transfer haberi... Galatasaray Adem Büyük ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki golcü futbolcunun Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştığı iddia edildi.
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Galatasaray Adem Büyük ile yollarını ayırdı.
33 yaşındaki futbolcunun gün içinde Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor.
ADEM BÜYÜK BU SEZON 11 GOL 1 ASİST YAPTI
Sarı kırmızılı formayla 34 resmi maçta görev alan Adem Büyük, rakip fileleri 11 kez sarsarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: TRT Spor