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Beşiktaş, Josef de Souza'yı getiriyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen , teknik direktör 'ın elini güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza ile 1+1 yılık anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Beşiktaş, Josef de Souza'yı getiriyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.

Beşiktaş, Josef de Souzayı getiriyor! Her konuda anlaşma sağlandı BEŞİKTAŞ, JOSEF DE SOUZA'YI GETİRİYOR! HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Brezilyalı oyuncu İstanbul'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta 3 asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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