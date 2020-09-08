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17 yaşındaki futbolcu hastalığa yenik düştü

Ünyespor Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki , yakalandığı hastalığına yenik düşerek 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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17 yaşındaki futbolcu hastalığa yenik düştü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir süredir kanser tedavisi gören Ünyespor U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, bu sabah hayata veda etti.

Genç futbolcu Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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