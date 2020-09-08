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Fenerbahçe'den Cavani bombası! 5 milyon Euro önerildi

Son dakika haberi... transferde çıtayı yükseltti. , ile sözleşmesi sona eren 'nin transferi için menajeriyle görüştü.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Fenerbahçe'den Cavani bombası! 5 milyon Euro önerildi

Fenerbahçe, son olarak PSG forması giyen Edinson Cavani'ye teklif götürüyor.

Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe hız kesmiyor. Vedat Muriç'i Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya satan Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışları başladı. Gözünü karartan sarı lacivertli yönetimin hedefinde çok önemli bir golcü var.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerde bu transferi başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiyor. Fenerbahçe tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurdu.

Fenerbahçe Cavani'ye 5 milyon Euro önerirken bu rakam yeterli bulunmadı. 33 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı ile ilgili başkan Koç ve Belözoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor. Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan sarı lacivertliler Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.

6 yıl Paris Saint Germail forması giyen Edison Cavani Fransa ligi, kupa ve Avrupa'da çıktığı 301 maçta 200 gol 43 asistlik performans sergiledi.

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