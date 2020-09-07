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Son dakika: Gökhan Töre bir kez daha Beşiktaş'ta

Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , bir ismi daha kadrosuna kattı. ile sözleşmesini fesheden , Beşiktaş'a geri döndü.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Son dakika: Gökhan Töre bir kez daha Beşiktaş'ta

beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, geçmişte formasını terlettiği Beşiktaş'a transfer oldu.

Gökhan Töre, 2019 yazında Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

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