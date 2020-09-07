Son dakika: Gökhan Töre bir kez daha Beşiktaş'ta
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü.
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beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, geçmişte formasını terlettiği Beşiktaş'a transfer oldu.
Gökhan Töre, 2019 yazında Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.