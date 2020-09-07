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Futbolda şike kumpasının sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Futbolda şike kumpasının sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VARDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre (47), bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı (32) olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre (37) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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