Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı!

Galatasaray, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.