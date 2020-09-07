07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı!

Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı!

Son dakika haberi... , 'da forma giyen milli futbolcu ile her konuda anlaştı. Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor. Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı!

Galatasaray, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.

Son dakika | Galatasaray transferi resmen açıkladı SON DAKİKA | GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray Radja Nainggolan için devreye girdi GALATASARAY RADJA NAİNGGOLAN İÇİN DEVREYE GİRDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA