Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar ile görüşüyor!

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...



TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.



Yıldız oyuncunun sağlık raporları istendi.