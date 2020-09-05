05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar ile görüşüyor!

Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar ile görüşüyor!

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , ile görüşmelere başladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
ABONE OL
Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar ile görüşüyor!

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

Yıldız oyuncunun sağlık raporları istendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA