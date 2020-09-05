Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar ile görüşüyor!
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.
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Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.
Yıldız oyuncunun sağlık raporları istendi.