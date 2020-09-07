Son dakika | Galatasaray transferi resmen açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray takım Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna kattığı KAP'a bildirdi.

ETEBO İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray Kulübü'nün transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi.



İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Futbolcu havalimanında olduğu sıralarda ise Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerine başlanıldığını KAP'a bildirdi.



KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Oghenekaro Etebo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.