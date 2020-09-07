07 Eylül 2020, Pazartesi
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İşte Quaresma'nın yeni takımı

ve 'da forma giyen Portekizli yıldız , Portekiz Ligi ekibi Vitoria'ya transfer oldu. Ülkesine dönen Quaresma, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020
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İşte Quaresma'nın yeni takımı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Vitoria, 36 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattı.

Vitoria Kulübünden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon başında katıldığı Kasımpaşa'da 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.

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