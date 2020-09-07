İşte Quaresma'nın yeni takımı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Vitoria, 36 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattı.

Vitoria Kulübünden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon başında katıldığı Kasımpaşa'da 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.