04 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika: Sırbistan Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem yönetecek.

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Son dakika: Sırbistan Türkiye maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

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