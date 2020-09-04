04 Eylül 2020, Cuma
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Trabzonspor Rizespor'u 4-3 devirdi

ile saat 17'de başlayan mücadele karşı karşıya geldi. Trabzonspor, A Spor'un naklen yayınladığı Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-3 kazandı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Trabzonspor Rizespor'u 4-3 devirdi

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer mücadeleyi 4-3 kazanırken, goller 17', 21' Abdülkadir Ömür, 42' Nwakaeme ve 45' Pereira'dan geldi.

Çaykur Rizespor'un golleriyse 13', 34' Skoda ve 49' Abdullah Durak'tan geldi.

GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 1-0 TRABZONSPOR

13. dakikada Çaykur Rizepsor yakaladığı penaltı şansını Skoda ile değerlendirerek Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 1-1 TRABZONSPOR

4 dakika sonra Ekuban'ın pasını sağ çaprazda karşılayan Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu eşitledi.

GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR

20. dakikada çizgiye inen Nwakame'nin ortasını karşılayan Abdulkadir Ömür, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 2-2 TRABZONSPOR

Rizespor 34. dakikada skoru 2-2'ye taşıdı. Samudio'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 2-3 TRABZONSPOR

41. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın pasını karşılayan Nwakame, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı.

GOL | Çaykur Rizespor 2-4 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 2-4 TRABZONSPOR

İlk devrenin son anlarında sol kanattan atak geliştiren Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Nwakame'nin ortasını ceza sahası dışından karşılayan Pereira topu ağlarla buluşturarak skoru 4-2 yaptı.

GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor GOL | ÇAYKUR RİZESPOR 3-4 TRABZONSPOR

İkinci yarının ilk dakikalarında Rizespor farkı 1'e indirdi. 48. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Abdullah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakada başka gol olmadı ve 4-3'lük skorla tamamlandı.

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