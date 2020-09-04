Trabzonspor Rizespor'u 4-3 devirdi
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor saat 17'de başlayan mücadele karşı karşıya geldi. Trabzonspor, A Spor'un naklen yayınladığı Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-3 kazandı.
Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geldi.
Bordo mavililer mücadeleyi 4-3 kazanırken, goller 17', 21' Abdülkadir Ömür, 42' Nwakaeme ve 45' Pereira'dan geldi.
Çaykur Rizespor'un golleriyse 13', 34' Skoda ve 49' Abdullah Durak'tan geldi.
13. dakikada Çaykur Rizepsor yakaladığı penaltı şansını Skoda ile değerlendirerek Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
4 dakika sonra Ekuban'ın pasını sağ çaprazda karşılayan Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu eşitledi.
20. dakikada çizgiye inen Nwakame'nin ortasını karşılayan Abdulkadir Ömür, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Rizespor 34. dakikada skoru 2-2'ye taşıdı. Samudio'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
41. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın pasını karşılayan Nwakame, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı.
İlk devrenin son anlarında sol kanattan atak geliştiren Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Nwakame'nin ortasını ceza sahası dışından karşılayan Pereira topu ağlarla buluşturarak skoru 4-2 yaptı.
İkinci yarının ilk dakikalarında Rizespor farkı 1'e indirdi. 48. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Abdullah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakada başka gol olmadı ve 4-3'lük skorla tamamlandı.