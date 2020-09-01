Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte?
Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında grubun en zayıf takımı Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın hangi tarihte oynanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele edecek millilerimizin kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45 'de başlayacak.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDAN MI YAYINLANACAK?
UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Macaristan'ı ağırlayacak Ay Yıldızlı ekibimizin maçı Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
.