Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele edecek millilerimizin kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Türkiye Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45 'de başlayacak.